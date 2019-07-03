روسيا تكشف عن أحدث طائراتها العملاقة

كشفت شركة "إيليوشن" الروسية مؤخرا عن نسختها الجديدة المعدلة من طائرات النقل العملاقة IL-76 الشهيرة.



الشركة قالت إن أول عقد لتصدير طائرات IL-76-MD-90-A الجديدة إلى خارج روسيا من المفترض توقيعه قريبا، كما أنها صنعت 7 نماذج تجريبية منها، سلمت 2 لوزارة الدفاع الروسية مطلع العام الجاري، وتنوي تسليم الـ 5 الباقية قبل نهاية العام.



وتزن هذه الطائرات 210 أطنان عند الإقلاع، وفيها مساحة تخزين داخلية بأبعاد (24.5/3.45/3.4 م) قادرة على حمل 60 طنا من الجنود والمظليين والمعدات العسكرية وأنظمة الدفاع الجوي الروسية إلى مسافات بعيدة، خارج حدود الاتحاد الروسي.