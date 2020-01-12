الجيش يقضي على عدد من المسلحين ويدمر آلياتهم برمايات مركزة في ريف إدلب
الرئيس الأسد يبعث برقية تعزية بوفاة سلطان عمان قابوس بن سعيد
أنقرة تُثبّت هدنة إدلب: تصعيد تركي «انتقامي» في الشرق
نقل "غول صاروخي" إلى حلب
تحرير الصدق من سجون الكذب
الكيان الصهيوني وراء الغارات الجوية على البوكمال السورية
انشقاق قيادي واشتباكات عنيفة بين فصائل تركيا في منطقة الباب شمال شرق حلب
هدنة جديدة في إدلب... وأمريكا تستقدم تعزيزات
ترامب يرد على الصواريخ الإيرانية بعقوبات اقتصادية
القوات الأمريكية تخلي قاعدتها في منطقة خراب الجير بريف الحسكة
الحكومة الإيرانية تجيب عن احتمال استهداف الرياض ودبي خلال عمليات الرد
قتلى ومصابون بأول تفجير يستهدف موقع تركي شمال الحسكة
إعلام عبري: القواعد الأمريكية في السعودية والعراق والأردن أعلنت عن حالة استنفار قصوى
هل سيؤدي ردُّ فعلِ إيرانَ على اغتيالِ سليماني إلى الحرب؟
طهران تعلن عن أول رد انتقامي صاروخي على عملية اغتيال الفريق قاسم سليماني ورفاقه
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

روسيا تفتتح فرعاً لجامعة موسكو في دمشق

تجري روسيا الآن محادثات بشأن افتتاح جامعة روسية في سوريا، يمكن أن تصبح في المستقبل فرعا لجامعة موسكو الحكومية العريقة.

أعلن عن ذلك رئيس الجمعية الإمبراطورية الأرثوذكسية الفلسطينية لـصحيفة "إزفيستيا" الروسية، سيرغي ستيباشين، الذي قال إن الحكومة السورية قد خصصت قطعة أرض لإنشاء مدرسة روسية في دمشق، إلا أن الجانبين اتفقا لاحقا، على أن تقوم الجمعية بإعمار مؤسسة تعليمية سورية بها، وتحويلها إلى جامعة روسية على قطعة الأرض المخصصة.

وكان يخطط لأن يختتم إنشاء المدرسة بحلول عام 2019. إلا أن الجمعية قررت لاحقا التخلي عن فكرة افتتاح المدرسة مقابل افتتاح جامعة روسية في دمشق، وذلك بعد أن تقوم الجمعية والكنيسة الأرثوذكسية الروسية، بإعمار مبنى إحدى المؤسسات التعليمية السورية في ضاحية دمشق.

وقال، سيرغي ستيباشين، إنه كان قد بحث هذا الموضوع مع رئيس جامعة موسكو الحكومية، فيكتور سادوفنيتشي، بصفته عضوا في الجمعية الإمبراطورية الأرثوذكسية الفلسطينية، والذي أيد فكرة افتتاح الجامعة الروسية في دمشق.

وقالت مديرة مركز “العالم الروسي” في سوريا، سفيتلانا روديغينا، في حديث أدلت به لصحيفة “إزفيستيا” الروسية، إن افتتاح الجامعة الروسية في دمشق سيكون هدية رائعة تقدمها روسيا للسوريين، إذ أن التعليم العالي الروسي يحظى بشعبية بالغة بين سكان البلاد.

أما البرلمان السوري، فقد أيد مبادرة افتتاح الجامعة الروسية في دمشق، وعلق نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية في البرلمان، عمار الأسد، على المبادرة بأن الجامعة الروسية تأتي دليلا آخر على الصداقة المتينة التي تربط روسيا وسوريا.