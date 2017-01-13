روسيا تعيد ترتيب قواتها الجوية في حميميم

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشنكوف، أمس، أنه تم بالفعل نقل أول دفعة من قاذفات «سو 24» من قاعدة حميميم في سوريا إلى روسيا، مشيراً إلى أن المزيد من الطائرات «ستعود إلى الوطن قريباً».



وأوضح أنه في الوقت نفسه «انضمت أربع طائرات (سو 25) هجومية مزودة بأحدث الأنظمة الملاحية، إلى فرقة العمل الجوية الروسية في قاعدة حميميم، ضمن إطار جدول المناوبات المخطط له». ولفت أيضاً إلى أن قوة العمل من الأسطول الشمالي التي تقودها حاملة الطائرات «اميرال كوزنتسوف»، أصبحت في طريقها إلى قاعدة سيفيرومورسك منذ 6 كانون الثاني، منوّهاً إلى أن الحاملة «تحمل أكثر من 40 طائرة على متنها».



(تاس)