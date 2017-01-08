روسيا تعلن مستوى الخطر البرتقالي بسبب البرد الشديد مع درجة حرارة 30 تحت الصفر

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في العاصمة الروسية موسكو مستوى الخطر “البرتقالي” بسبب البرد الشديد جدا اليوم.



ونقل موقع روسيا اليوم عن مصلحة الأرصاد الجوية الروسية قولها إنه “وفقا للمعطيات ستنخفض درجة حرارة الجو في موسكو في الليلة المقبلة إلى 30 درجة مئوية تحت الصفر وفي ريف موسكو ستصل إلى 35 تحت الصفر وقد يتم تحطيم الرقم القياسي القطبي الذي سجل في الليلة بين يومي 6 و7 كانون الثاني الجاري الأبرد خلال كل تاريخ مراقبة الأحوال الجوية في موسكو الممتد على مدى 125 عاما”.



وفرضت مصلحة الأرصاد الجوية المستوى “الأصفر” للخطر في مقاطعات أخرى من الدائرة الفيدرالية الوسطى غرب القسم الأوروبي من روسيا حيث حدة البرد أقل بقليل من منطقة العاصمة موسكو.



وحذرت السلطات الروسية من احتمال أن تسبب موجة البرد كوارث طبيعية في المنطقة.

وكالات