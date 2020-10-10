روسيا تعلن التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار بين أرمينيا وأذربيجان

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن أرمينيا وأذربيجان اتفقتا على وقف إطلاق النار بدءاً من الساعة الـ12 ظهر اليوم السبت، لتبادل الأسرى وجثث القتلى.



ووفق ما نقلت وكالة “سبوتنيك” جاء إعلان لافروف بعد انتهاء محادثات استمرت 10 ساعات مع نظيريه الأرميني والأذري في موسكو الساعة الثالثة صباحاً بالتوقيت المحلي.



وقال الوزير الروسي إن أرمينيا وأذربيجان اتفقتا على بدء محادثات بشأن تسوية الصراع على إقليم ناغورني قره باغ.



وأضاف أن الطرفين “اتفقا على بدء محادثات بشأن التوصل إلى تسوية في ناغورنو كاراباخ، بواسطة مجموعة مينسك”، في وقت أكد الطرفان “ثبات شكل عملية التفاوض”.



وتأسست مجموعة مينسك عام 1992، للوساطة بين أذربيجان وأرمينيا، لتشجيعهما على الحل السلمي لقضية ناغورنو كاراباخ.



ويأتي ذلك بعد أسبوعين من القتال العنيف الذي شهد أسوأ اندلاع للأعمال العدائية في المنطقة الانفصالية منذ ربع قرن.



من جانبه، طالب وزير الخارجية الكندي، فرانسوا شامبين، تركيا وغيرها من الدول عدم التدخل في الصراع بين أرمينيا وأذربيجان في إقليم ناغورني كاراباخ.



وقال شامبين، الذي سيتوجه إلى أوروبا يوم الأحد، لإجراء محادثات بشأن الأزمة، إنه حث نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو على المساعدة في تهدئة الصراع.



وتدهورت العلاقات الكندية – التركية، بعدما علقت كندا تصدير بعض تقنيات الطائرات المسيرة إلى تركيا إثر تقارير بأن قوات أذربيجان استخدمتها في المواجهات مع أرمينيا.