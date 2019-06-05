روسيا تعترض طائرة أمريكية قرب السواحل السورية.. والدفاع الروسية تعلق

نفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، مزاعم الأسطول الأمريكي عن “الاعتراض غير الآمن” الذي قامت به مقاتلة “سو-35” الروسية ضد طائرة استطلاع أمريكية فوق مياه البحر المتوسط.



وجاء في بيان صدر عن وزارة الدفاع: “في الرابع من يونيو الجاري، في الساعة 12:30 بعد الظهر بتوقيت موسكو تقريبا، رصدت الوسائل الروسية لمراقبة المجال الجوي لقاعدة حميميم الجوية (في سوريا) عن هدف جوي فوق المياه المحايدة للبحر المتوسط، يقترب من قاعدة طرطوس البحرية الروسية”.





وأشارت الوزارة إلى أنه من أجل التعرف على الهدف الجوي هذا قامت مقاتلة “سو-35” تابعة للدفاع الجوي بقاعدة حميميم بالتحليق.



وقام طاقم المقاتلة من مسافة آمنة بتحديد هوية الهدف الجوي كطائرة استطلاع أمريكية من طراز “بي-8 إي بوسيدون”. وبعد أن غيرت الطائرة الأمريكية اتجاهها، عادت المقاتلة الروسية إلى القاعدة الجوية”.



وأضافت أن وسائل مراقبة المجال الجوي قامت في الساعة 15:41 برصد طائرة الاستطلاع الأمريكية من طراز “بوسيدون” وهي تقترب من نقطة تمركز الأسطول الروسي في طرطوس.



وأشار البيان إلى أنه جرى تحليق المقاتلة “سو-35″ واقترابها بمسافة آمنة من الطائرة الأمريكية، ومرافقتها إلى أن قامت الطائرة بتعديل اتجاه تحليقها وخرجت من مناطق سيطرة وسائل الدفاع الجوي الروسية.



وشددت الوزارة الروسية على أن تحليق المقاتلة الروسية تم وفقا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.



وكان المكتب الإعلامي للأسطول السادس الأمريكي أعلن في وقت سابق من هذا اليوم أن طائرة روسية من طراز ” سو-35 ” اعترضت 3 مرات طائرة استطلاع أمريكية فوق البحر المتوسط قرب السواحل السورية ، واصفا أحدها بأنه “غير آمن”.



روسيا اليوم