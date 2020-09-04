روسيا.. تعاود رحلات الطيران مع دول جديدة

أعلنت الحكومة الروسية اليوم أنها «قررت استئناف رحلات الطيران مع 3 دول، وذلك بعد تعليقها في ظل الإجراءات التي تم اتخاذها لمكافحة انتشار فيروس كورونا».



وبحسب بيان صدر عن الحكومة الروسية سيتم استئناف رحلات الطيران مع مصر والإمارات وجزر المالديف.



وكشف البيان أن «رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين وقع على مرسوم أمس بشأن استئناف الرحلات على أساس المعاملة بالمثل مع الدول الثلاث».



وسمحت الحكومة الروسية بتنفيذ 3 رحلات في الأسبوع إلى مطار القاهرة، ورحلتين في الأسبوع إلى دبي وإلى مطار فيلانا الدولي بجزر المالديف.



وأضاف البيان أنه «تم اتخاذ قرار استئناف رحلات الطيران مع الدول الثلاث بناء على توصية من اللجنة المسؤولة عن مكافحة كوفيد-19 في روسيا».



وكانت روسيا قد استأنفت رحلات الطيران مطلع آب الماضي مع تركيا والمملكة المتحدة وتنزانيا وسويسرا، وذلك بعد تعليقها بسبب الجائحة.



يذكر أن موسكو قررت تعليق جميع رحلات الطيران الدولية ورحلات التشارتر اعتباراً من 27 آذار الماضي على خلفية جائحة كورونا، وتم تمديد هذا الحظر آخر مرة في الثاني من تموز حتى أوائل آب.