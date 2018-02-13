روسيا تطلق صاروخاً نحو محطة الفضاء الدولية
أعلن مركز إدارة الرحلات الفضائية الروسي اليوم عن إطلاق الصاروخ “سويوز 1ر2 ايه” حاملا المركبة الفضائية الناقلة “بروغريس إم إس08”.
ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن المركز قوله: إن “سويوز1ر2 ايه انطلق في الساعة الـ 13ر11 بتوقيت موسكو تجاه محطة الفضاء الدولية انطلاقا من ميدان بايكانور وذلك بهدف ايصال 5ر2 طن من البضائع إلى المحطة”.
ولفت إلى أنه كان من المخطط أن يتم إطلاق هذا الصاروخ أمس الأول حيث كان بالإمكان إجراء تجربة تأمين اقتراب هذه المركبة من المحطة الدولية والالتحام بها خلال 5ر3 ساعات فقط وهذا أقل من المعتاد إلا أن النظام الأتوماتيكي للسيطرة على الصاروخ أعطى قبل الإطلاق أمرا بإيقاف عمل محركات الصاروخ .
وتم تأجيل عملية الإطلاق إلى التاريخ الاحتياطي الـ 13 من شباط والآن ستصل هذه المركبة إلى المحطة الفضائية الدولية بعد يومين أي في الـ 15 من شباط.
وكانت سفينة “سويوز ام اس 07” الفضائية الروسية وعلى متنها الطاقم الجديد لمحطة الفضاء الدولية انطلقت في الـ 17 من كانون الأول الماضي من قاعدة بايكونور الفضائية الروسية في كازاخستان.
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