روسيا تطلق صاروخاً نحو محطة الفضاء الدولية

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن المركز قوله: إن “سويوز1ر2 ايه انطلق في الساعة الـ 13ر11 بتوقيت موسكو تجاه محطة الفضاء الدولية انطلاقا من ميدان بايكانور وذلك بهدف ايصال 5ر2 طن من البضائع إلى المحطة”.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن المركز قوله: إن “سويوز1ر2 ايه انطلق في الساعة الـ 13ر11 بتوقيت موسكو تجاه محطة الفضاء الدولية انطلاقا من ميدان بايكانور وذلك بهدف ايصال 5ر2 طن من البضائع إلى المحطة”.