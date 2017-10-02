روسيا تطلق أكبر مطحنة في سورية قبل نهاية العام

تخطط روسيا، قبل نهاية العام الجاري، للإنتهاء من بناء مطحنة دقيق ضخمة في محافظة حمص بوسط سوريا، بقدرة إنتاجية تصل إلى 600 طن من الحبوب يوميا.

وأعلن مدير المشروع من الجانب الروسي، محمد مازوكبازوف، أن الخبراء الروس سيطلقون قبل نهاية 2017 مطحنة للدقيق في حمص، ستعد الأكبر في البلاد، التي تعيش أزمة منذ العام 2011.