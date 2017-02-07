روسيا تصمم سفينة طائرة

قام الخبراء في معهد «جوكوفسكي» الروسي للتقنيات الجوية بتصميم سفينة طائرة ثقيلة «أيكرأنوبلان» بصفتها طائرة نقل تحلق على ارتفاعات منخفضة فوق الماء أو الجليد أو الأرض.

وقاموا بتصنيع نموذج مصغر للسفينة الطائرة بغية اختباره داخل أنبوب هوائي خاص بالسرعات تحت الصوتية، وتتخصص تلك السفينة الطائرة لنقل حمولة تبلغ وزنها 500 طن في داخل الطائرة وجناحيها أو في داخل حاويات خاصة تحملها الطائرة.

ويمكن إقلاع وهبوط السفينة الطائرة من وعلى مطارات عادية، وتحلق الطائرة على ارتفاعات تتراوح بين 3 و12 متراً فوق سطح الماء أو الجليد أو الأرض، علماً أن تلك السطوح تعكس تيارات الهواء التي تجعل السفينة الطائرة تحلق في الجو على ارتفاع منخفض، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع مواصفاتها الجوية وانخفاض استهلاك الوقود وزيادة مدى الطيران.

ويفترض أن يستخدم في السفينة الطائرة وقود الغاز المسال، ما سيحد من العوادم الضارة مقارنة بالكيروسين الجوي وسيضمن تفوق السفينة الطائرة على أنظمة نقل أخرى.

وكالات