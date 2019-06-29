روسيا تصمم أفضل طائرة نقل عسكري في العالم

ذكرت الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني الروسي، أمس أن الطراز الجديد من طائرات النقل العسكري الروسية التي تصممها "إيلوشن" يحمل اسم "إيل - 76 إم دي - 90 إيه".



وأورد موقع "روس أوبرن إكسبورت" الروسي مواصفات الطائرة مشيرا أنها طائرة متعددة المهام يمكنها نقل القوات والعتاد العسكري وتأمين خطوط إمداد القوات في المناطق البعيدة، إضافة إلى إمكانية استخدامها في إجلاء المصابين وقت الحروب والمشاركة في مكافحة الحرائق.



ويمكن للجيوش المحاربة استخدام الطائرة في تنفيذ عمليات إنزال لجنود المظلات، ويمكنها أن تحمل 126 فردا من جنود المظلات بكامل عتادهم، بحسب موقع "إيلوشن" الروسي.



ويمكن للطائرة أن تحمل معدات وأفراد بوزن إجمالي يصل إلى 60 طنا، ويوجد داخل الطائرة مساحة تخزين أبعادها "24.5*3.45*3.4 متر" ويصل حجم العتاد الذي يمكن أن تحمله إلى 321 مترا مكعب.



المصدر : سبوتنيك