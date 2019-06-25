روسيا تصف العقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران بـ"غير المسبوقة" وتعتبرها مبطلة للحوار

وصفت روسيا العقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران بأنها إجراءات غير مسبوقة، واعتبرت أنها تبطل كل الإشارات حول استعداد واشنطن للحوار مع طهران.



وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف: "تظهر هذه الإجراءات الجديدة غير المسبوقة ما تمثله التصريحات الأمريكية عن الاهتمام بالحوار مع إيران. أي أنها تبطل بشكل أساسي كل الإشارات المتكررة باستمرار بأن واشنطن منفتحة ومستعدة للحوار".



وأضاف: "لا يمكن إجراء الحوار تحت تهديد السلاح بالمعنيين الحرفي والمجازي".



وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيوقع أمرا تنفيذيا يفرض عقوبات مشددة على إيران ردا على إسقاطها طائرة تجسس أمريكية مسيّرة الأسبوع الماضي.



وقال الرئيس الأمريكي إن العقوبات ستستهدف المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، ومع ذلك أكد أنه لا يسعى للدخول في صراع مع إيران ويود التوصل إلى اتفاق معها.



وقال وزير المالية الأمريكي، ستيف مونتشين، إن العقوبات ستطال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، فضلا عن ثمانية من كبار قادة الحرس الثوري وأضاف أن واشنطن لم تتشاور مع الحلفاء بشأن تلك العقوبات.



وكشف منوتشين أن الأمر التنفيذي بالعقوبات كان قيد الإعداد قبل إسقاط الطائرة الأمريكية الخميس الماضي لكنه جاء ردا على ذلك الهجوم وكذلك على أفعال إيرانية سابقة في الخليج.



وقال في مؤتمر صحفي إن "هذه العقوبات ليست عقوبات رمزية، بل ستكبدهم مئات المليارات، وهي تهدف إلى قطع التمويل، والأموال التي تذهب إلى الحرس الثوري وغيره من التنظيمات".



المصدر: "نوفوستي"