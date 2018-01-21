روسيا تستعد لمساعدة سوريا على إعادة البني التحتية لتكنولوجيا الاتصالات

كشف وزير الاتصالات الروسي، نيكولاي نيكيفوروف خلال اجتماع عقد يوم أمس الخميس مع نظيره رئيس الوزراء السوري " المهندس عماد خميس" أن روسيا ستمد يد العون لسوريا لإعادة بناء خطوط الاتصالات في هذا البلد، الذي يعيش حربا منذ سنوات، إلى جانب تدريب الكوادر الفنية، ومساعدة دمشق للحد من انتشار التطرف في الإنترنت.

وتعاوننا يشمل تقديم الخبرات الروسية لوقف انتشار المعلومات المحظورة في شبكة الإنترنت".

وكان الوزير الروسي قد بحث أمس الخميس في دمشق مع رئيس مجلس الوزراء السوري، عماد خميس، تطوير علاقات التعاون بين البلدين في مجال تقنيات المعلومات، وتكنولوجيا الاتصالات، والاقتصاد الرقمي.

كما تناولت المحادثات وضع الأسس المناسبة لتعزيز التعاون التقني والفني والاستفادة من الخبرات الروسية في مجال تقنيات المعلومات وإدارة الأعمال.

واقترح الوزير الروسي تحسين الاتصالات ليس فقط في سوريا نفسها، بل أيضا بين سوريا وروسيا، كما اقترح إنشاء عدة قنوات اتصال مباشرة بين الدولتين.

