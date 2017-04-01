روسيا تستخدم “الروبوتات” لإزالة الألغام في تدمر وحلب

قال الخبير الروسي “يوري ستافيتسكي” أن “الروبوتات الروسية للكشف عن الألغام والعبوات الناسفة وإبطالها، تبدي أداء متميز في تنفيذ المهام الموكلة إليها في حلب وتدمر”.



ونقل موقع “روسيا اليوم” عن الخبير قوله: “الخبرة التي اكتسبناها في تدمر، جعلتنا في حلب ندرك ضرورة استخدام الروبوتات والأجهزة في الكشف عن الألغام والعبوات الناسفة، دون إقحام عساكرنا في ذلك، وتعريضهم للخطر”.



وأوضح “ستافيتكس” أن “مجمع الصناعات الحربية الروسي، انخرط في النشاط المطلوب منه في هذا الاتجاه، واستطاع تأمين متطلباتنا من الأجهزة الروبوتية والمعدات اللازمة التي أظهرت تميزها في نزع الألغام من المناطق المغلقة التي يصعب الوصول إليها”.



وبيّن الخبير الروسي أنواع الروبوتات المستخدمة لتفكيك الألغام، وهي 3 نماذج رئيسية “سفيرى” و”سكارابي” و”أوران-6″ للاستشعار بالمتفجرات وإبطالها.



وأشار الخبير الروسي “يوري ستافيتسكس” إلى أنه “يتم استخدام الروبوت “سفيرى” في فحص الأنفاق والأنابيب والقنوات، و”سكارابي” في فحص الأنفاق العميقة والمظلمة، فيما يعمل “أوران-6” على كسح الألغام وتفجيرها في المناطق التي تقع على مساره.



وكان عدد من الخبراء الروس عثروا في مستهل عملهم بإزالة الألغام في مدينة تدمر على أكثر من 120 عبوة ناسفة ومستودعين للذخيرة.



وتعد هذه المرة الثانية التي يقوم فيها خبراء روس بإزالة الألغام من مدينة تدمر الأثرية، إذ تمت العملية الأولى في المدينة مطلع نيسان 2016 بعد تحريرها من تنظيم “داعش”.

وكالات