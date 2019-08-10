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روسيا تستخدم لأول مرة صاروخ "كينجال " الأسرع من الصوت

كشفت روسيا، ولأول مرة، عن الصاروخ الذي تفوق سرعته سرعة الصوت "كينجال" في مسابقات الألعاب الحربية الدولية.


وفي عرض لمقاتلتين حربيتين من طراز "ميغ-31 كي" مزودتين بالصاروخ الأسرع من الصوت "كينجال". نفذت مقاتلات هجومية وقاذفات حربية هجوم عدو افتراضي من منظومات دفاع جوي على الطائرتين المزودتين بالصواريخ الحديثة.


وكان الرئيس فلاديمير بوتين ، قد أعلن فؤ وقت سابق خلال رسالته إلى الجمعية الفدرالية، يوم 1 آذار 2018، عن تطوير أحدث أنواع الأسلحة القادرة على تجاوز نظام الدرع الصاروخي والدفاع الجوي، والتي تفوق سرعتها سرعة الصوت.