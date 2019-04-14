روسيا تزود السعودية بأنظمة مدفعية صاروخية ضاربة

نقلت وكالة «نوفوستي» عن مصدر في المجمع الصناعي العسكري الروسي أن السعودية حصلت على دفعة أولى من أنظمة المدفعية الصاروخية الثقيلة «سولنتسيبيوك».



وتم توقيع العقد حول توريد هذه الأنظمة إلى السعودية عام 2017. وأشارت دائرة التعاون العسكري التقني مع الدول الأجنبية في وقت سابق إلى أن روسيا والسعودية اتفقتا على توريد أنظمة «كورنيت أي إم» الصاروخية المضادة للدبابات، وأنظمة «سولنتسيبيوك» المدفعية الثقيلة، إضافة إلى قاذفات الهاون «أ غي إس-30» ورشاشات كلاشينكوف «أ كا-103».



وفيما بعد أكد مدير الدائرة، دميتري شوغايف، توقيع الاتفاقيات بهذا الخصوص. وتم تصميم منظومة المدفعية الثقيلة «سولنتسيبيوك» عام 2001 على قاعدة دبابة «تو-72» لضمان الدعم العسكري لوحدات الدبابات والمشاة الآلية وإصابة المركبات المدرعة للعدو.



ويزود هذا النظام بمنصة إطلاق حديثة ونظام التوجيه الآلي.