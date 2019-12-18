روسيا ترسل 100 ألف طن من الحبوب إلى سورية

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف أن روسيا ستخصص 100 ألف طن من الحبوب لسورية كمساعدات إنسانية، وسوف تبدأ عمليات التسليم من نهاية كانون الأول، وتستمر حتى الربع الثاني من عام 2020.



وقال بوريسوف في اجتماع بدمشق، أمس الثلاثاء، مع الرئيس الأسد: “سيدي الرئيس، يجب أن أبلغكم أن الحكومة الروسية قررت تخصيص 100 ألف طن من المساعدات الإنسانية – الحبوب للشعب السوري”.

وأضاف بوريسوف إن الشحنات الأولى ستبدأ في نهاية كانون الأول وستكتمل في موعد لا يتجاوز الربع الثاني من العام المقبل.

وكان قد وصل نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، يوم أمس، إلى سورية بزيارة تستغرق يومين يلتقي خلالها الرئيس السوري ويبحث موضوع مرفأ طرطوس وتوريد المنتجات الزراعية.