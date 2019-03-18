روسيا تدعم البشير

بالتزامن مع زيارة وفد الكونغرس الأميركي إلى الخرطوم، وصل نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، يوم الجمعة، إلى العاصمة السودانية، في زيارة تستغرق ثلاثة أيام (تنتهي اليوم). وجدّد بوغدانوف موقف بلاده الداعم للرئيس عمر البشير، لتجاوز المرحلة الحالية، في ظل الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ ثلاثة أشهر، رغم ما صاحبها من استخدام للعنف المفرط ضد المتظاهرين، ما أدى إلى سقوط 32 قتيلاً، وفق آخر إحصاء حكومي، فيما قالت منظمات حقوقية الدولية، إن العدد بلغ 51 قتيلاً.



وأشار بوغدانوف إلى توافر الإرادة السياسية القوية لروسيا لتعزيز علاقتها مع السودان، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية، مشيراً إلى أن بلاده ستعمل على تعزيز القدرات الدفاعية للسودان، ومساهمتها في تدريب الكوادر العسكرية والمدنية.



من جهته، أشار وزير الدولة في الخارجية السودانية، أسامة فيصل، إلى أن زيارة نائب وزير الخارجية الروسي إلى البلاد، تمثل فرصة مهمة للتشاور بين البلدين في عدد من الملفات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. ولفت فيصل إلى أن «وزير الخارجية السوداني، الدرديري محمد أحمد، سيزور روسيا في نيسان/أبريل المقبل، لحضور الملتقى الروسي العربي».



وتشهد العلاقات السودانية ــ الروسية تطوراً ملحوظاً، خصوصاً على الصعيد الاقتصادي، ما أدى إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري إلى 325 مليون دولار في عام 2017، مقابل 153 مليون دولار في عام 2016.

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