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روسيا تدرس منح 200 رجل أعمال سوري تسهيلات سفر

أفاد “مجلس رجال الأعمال الروسي السوري” بأن الحكومة الروسية تدرس منح 200 رجل أعمال سوري تأشيرة سنوية، في خطوة تهدف لتحفيز التجارة والاستثمار بين البلدين.

وقال ممثل المجلس إن المجلس تقدم للجانب الروسي بطلب لحصول على تسهيلات سفر لرجال الأعمال السوريين، مشيراً إلى أن المجلس بانتظار ردٍ من الحكومة الروسية بهذا الشأن.

وأشار رجال أعمال سوريون خلال اجتماع للهيئة العامة لـ “مجلس الأعمال السوري الروسي” عقد في فندق داما روز بدمشق اليوم الثلاثاء إلى ضرورة تذليل العقبات فيما يتعلق بالتحويلات المالية والحصول على تأشيرات الدخول إلى روسيا.

وبين المشاركون أن شبه جزيرة القرم الروسية أبدت رغبة كبيرة في التعاون مع سوريا، وقدمت تسهيلات بالنقل والدخول والعبور والشحن إلى الداخل الروسي وتعد موانئها الأقرب إلى سوريا كما تم الاتفاق معها على توأمة مدينتي اللاذقية ويالطا.
من جهته أكد المجلس أنه يعمل على تقديم التسهيلات لرجال الأعمال السوريين عبر التواصل مع المسؤولين الروس.

وأكد رئيس “مجلس الأعمال السوري الروسي”، سمير حسن، سعي المجلس إلى تطوير العمل المشترك بين البلدين ودعم العلاقات الاقتصادية، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق على عقد ملتقى دمشق للعلاقات السورية الروسية بحضور نحو 100 شركة روسية على هامش فعاليات معرض دمشق الدولي في أيلول المقبل.

 


المصدر: RT + سانا

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