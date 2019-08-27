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روسيا تحذّر من اندلاع «نزاع واسع» بسبب الهجمات الإسرائيلية

حذّرت روسيا، يوم أمس، من خطورة الهجمات التي يشنّها العدو الإسرائيلي في دول المنطقة، منبّهة إلى أن تصاعد التوتر عقب مثل هذه العمليات «قد يؤدي إلى اندلاع نزاع عسكري واسع لا يمكن التنبّؤ بتبعاته». 

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، إن «التصعيد الجديد للتوتر في المنطقة عقب العمليات العسكرية الأخيرة التي نفذتها إسرائيل اعتباراً من 24 آب/ أغسطس الجاري في سوريا ولبنان يثير قلقاً بالغاً لدى موسكو». 

ولفتت إلى أن «الجانب الروسيّ أشار مراراً إلى خطورة مثل هذه التصرفات في الأجواء الإقليمية المتوترة إلى أقصى درجة»، مُجدّدة دعوتها «الأطراف كافة إلى إبداء أقصى درجات ضبط النفس، والالتزام الصارم بالقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ذات الصلة».

 

الأخبار-الأناضول