روسيا تحتفل بالذكرى 107 لتشكيل القوات الجوية

هنأ العقيد الجنرال سيرغي سوروفيكين، القائد الأعلى لقوات الفضاء الروسية ، الطيارين والملاحين والعلماء وعمال صناعة الدفاع بمناسبة الذكرى السنوية 107 لتشكيل القوات الجوية الروسية.



وأكد سوروفكين أن سلاح الجو الروسي هو حاليا أهم عنصر في القوات الفضائية الجوية، وكذلك "يواصلون التقاليد المجيدة للطيارين الروس الأوائل، الطيارين الذين أظهروا البطولة خلال الحرب الوطنية العظمى، ومختبري معدات الطيران ومصممي الطيران اللامعين".



وهنأ جميع الطيارين العسكريين في يومهم وتمنى للمحاربين القدامى في القوات الجوية الروسية، الصحة، وكذلك مزاجا مرحا وسماء نظيفة فوق رؤوسهم.



واختتم كلمته قائلاً: "أهنئ الجميع في يوم سلاح الجو! أتمنى لكم التفاؤل والإيمان بعملكم والصحة الجيدة ورفاه الأسرة ونجاحات جديدة في الخدمة العسكرية والعمل لصالح وطننا العظيم".