روسيا تتوعد بالرد على العقوبات الأمريكية الجديدة

توعدت روسيا باتخاذ إجراءات جوابية ضد العقوبات الأمريكية الجديدة.

ونقلت وكالة انترفاكس عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قوله: “إن العقوبات الأمريكية الأخيرة التي فرضت على روسيا لن تبقى دون رد موضحا أن روسيا ستسرع العمل على تقليص اعتمادها على العملة الأمريكية في التعاملات التجارية”.

وأضاف ريابكوف: “إن موسكو إضافة إلى ذلك يجب أن تتخذ إجراءات جوابية أخرى في ظل المنطق والعقل الموجودين حاليا في الولايات المتحدة إذ ان غياب الرد المباشر على التحديات يفسر على أنه ضعف” مشددا على أن “الرد الروسي على العقوبات الأمريكية يجب أن يزيد من قوة تحمل اقتصاد البلاد ويحرره من الاعتماد على العملة الأمريكية”.

وجدد المسؤول الروسي التأكيد على عدم جدوى اتباع سياسة العقوبات ضد روسيا مشيرا إلى أن الضغط على موسكو لن يؤءتي ثماره وقال: “إنهم لا يتقبلون المنطق الطبيعي.. فهم يعتقدون أن روسيا ستقدم تنازلات عاجلا أو آجلا إذا تم الضغط عليها وستنفذ ما تريده واشنطن وتتخلى عن استقلالية سياستها الخارجية… إن هذا مستحيل تماما”.

وكان ريابكوف أكد أمس أن الموقف الروسى على الصعيد الدولى يتعزز وأن هدف العقوبات الأمريكية على بلاده واضح ولن يجبرها على تغيير نهجها.

من جانبه أعلن نائب رئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد الروسي اليكسي كوندراتييف أن روسيا ستتخلى عن شراء جميع الأجهزة الإلكترونية والمكونات ذات الاستخدام المزدوج من الولايات المتحدة .

وقال كوندراتييف: “إن روسيا تخطط لشراء الإلكترونيات ذات الاستخدام المزدوج على وجه الخصوص من الصين حيث هناك نماذج مماثلة لما نقوم بشرائه من الولايات المتحدة ومن بلدان أخرى” مشيرا إلى أنه يمكننا العثور على مخرج في أي حال من الأحوال .

وكانت الإدارة الأمريكية اعلنت مؤخرا فرض عقوبات جديدة ضد روسيا بسبب الاستخدام المزعوم لأسلحة كيميائية في سالزبوري ببريطانيا فيما يتعلق بقضية ضابط المخابرات الروسي السابق سيرغي سكريبال.