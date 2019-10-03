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روسيا تتحدث عن "بارقة تفكير سليم" حول سورية

أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى وجود ما أسماه "بارقة تفكير سليم" في التعامل بين روسيا والدول الغربية بشأن المسألة السورية.

جاء هذا التصريح في كلمة ألقاها لافروف خلال جلسة تحت عنوان "الشرق الأوسط في السياق العام للسياسة الروسية" ضمن فعاليات منتدى "فالداي" الدولي للحوار في سوتشي اليوم الأربعاء.


وقال: "هناك بارقة تفكير سليم في اتصالاتنا مع الزملاء الأمريكيين والغربيين"، مبينا "أنهم ولو على مضض، رحبوا بالاتفاقات التي تم التوصل إليها بمساعدة "صيغة أستانا" بين الحكومة والمعارضة السوريتين بشأن تشكيل اللجنة الدستورية وتحديد قواعدها وإجراءاتها".


وعبر لافروف عن أمل موسكو في أن تتحلى الأمم المتحدة بعدم التحيز في مساعدتها اللجنة الدستورية، مشيرا إلى أن العمل الذي ينتظر الجميع مستقبلا "أصعب بكثير" مما سبق.