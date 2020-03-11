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روسيا تبدأ إنتاج مروحيات مصنوعة من البوليميرات

بدأ مصنع روسي يقع في شرق شطر روسيا الآسيوي إنتاج مروحيات "كا-62".

وكان مصنع "بروغريس" قد صنع 3 نماذج تجريبية من مروحية "كا-62"، وأجرى تجارب ناجحة عليها.

وقال يوري دينيسينكو، المدير التنفيذي لمصنع "بروغريس"، في 11 مارس/آذار، إن المصنع بدأ إنتاج 6 مروحيات من طراز "كا-62". ويجب أن يتم تسليم اثنتين منها إلى إحدى شركات الطيران المحلية في إقليم بريمورييه في عام 2021.

وأشار أوليغ كوجيمياكو، رئيس إقليم بريمورييه في شرق شطر روسيا الآسيوي، إلى أن مروحيتي "كا-62" اللتين يشتريهما الإقليم ستستخدمان لنقل المسافرين وحرس الغابات.


وبمقدور مروحية "كا-62" أن تنقل 15 شخصا إلى مسافة 600 كيلومتر. كما يمكن استخدامها لنقل مختلف الحمولات. ويبلغ وزنها عند الإقلاع 6.5 طنّ.


ومن مميزات مروحية "كا-62" استخدام واسع للمواد البوليميرية لصنعها. وتمثل البوليميرات 60 في المائة من وزن المروحية. لذا ازدادت سرعتها وقدرتها الحركية وحمولتها، وانخفض استهلاك الوقود.