روسيا: المسلحون نقلوا راجمات صواريخ ومدرعات باتجاه مدينة حلب وأبو الضهور في ريف إدلب

كشف مركز المصالحة الروسي أن وسائل الاستطلاع الموجودة في سورية رصدت نقل المسلحين لراجمات صواريخ ومدرعات باتجاه مدينة حلب ، وحذر من استعدادات تقوم بها منظمة “الخوذ البيضاء” لتنفيذ استفزازات كيميائية جديدة في محافظة إدلب.



ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن مدير مركز المصالحة في حميميم التابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء يوري بورينكوف، قوله في بيان له: “رصدت وسائل الاستطلاع الروسية، على مدار اليومين الماضيين، عملية نقل راجمات صواريخ ومدرعات من قبل التشكيلات المسلحة غير الشرعية باتجاه مدينة حلب وبلدة أبو الضهور في محافظة إدلب”.



وأضاف البيان: “كما وردت إلى مركز المصالحة الروسي معلومات تفيد بأن قادة تنظيم جبهة النصرة الإرهابي، بالتعاون مع تنظيم الخوذ البيضاء الذي يزعم أنه إنساني، يخططون في بلدات واقعة جنوب منطقة إدلب لخفض التصعيد لتنفيذ عملية مفبركة لاستخدام مواد سامة وتدمير مواقع بنية تحتية”.



وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن “هدف هذه الاستفزازات يكمن في إعداد صور ومقاطع فيديو، ليتم في مواقع الإنترنت ووسائل الإعلام في الشرق الأوسط والغرب نشر تقارير تتضمن اتهامات إلى القوات الحكومية السورية باستخدام أسلحة كيميائية ضد المواطنين المدنيين وشن ضربات عشوائية”.



ويتزامن الكشف عن التحضير لهذه الاستفزازات مع فشل المجموعات المسلحة في إحداث تغييرات على خريطة السيطرة بسبب تصدي الجيش السوري لاعتداءات وهجمات نفذها المسلحون، خصوصاً بعدما استعاد الجيش العربي السوري مساحات استراتيجية واسعة في ريفي حماة وإدلب.