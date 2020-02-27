روسيا: الغرب يواصل دعم «الخوذ البيضاء» الإرهابية في سورية

أكدت روسيا أمس أن الاستخبارات الغربية تواصل مساعدة ودعم ما تسمى منظمة «الخوذ البيضاء» الإرهابية في ترويج الأكاذيب وشن حرب إعلامية على سورية والجيش العربي السوري.



ونقلت وكالة «سانا» عن مدير الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين قوله: «قبل عامين انتشرت في العالم معلومات زعمت مسؤولية الجيش العربي السوري عن استخدام الأسلحة الكيميائية في مدينة دوما، وكان هذا تضليلا مخططا له من هذه المنظمة (الخوذ البيضاء) ومدعوما من الدول الغربية».



وأضاف ناريشكين: «بعد فترة من الزمن استطعنا بالتعاون مع الصحفيين السوريين من خلال تحقيقاتهم إثبات أن هذه الادعاءات والفرضيات بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية هي محض افتراء قامت بها منظمة «الخوذ البيضاء» المدعومة من الغرب»، موضحاً أن هذه المنظمة تمولها أجهزة الاستخبارات البريطانية وتؤدي مهامها من خلال نشر المعلومات والادعاءات بحق سورية وجيشها.ولفتت الوكالة إلى أن منظمة «الخوذ البيضاء» تعد ذراعاً للاستخبارات البريطانية والأميركية وتتخذ من قناع العمل الإنساني غطاء لأعمالها الإجرامية بالتعاون مع تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي الذي ينتشر في إدلب.



وأفاد العديد من الوثائق التي عثر عليها الجيش العربي السوري في المناطق التي حررها من الإرهاب حيث كانت تعمل «الخوذ البيضاء» بارتباط هذه المنظمة العضوي بالتنظيمات الإرهابية ودعمها لها بالتحضير والترويج لاستخدام أسلحة كيميائية ضد المدنيين كما حدث في غوطة دمشق الشرقية مرات عدة وفي مناطق بحلب لاتهام الجيش العربي السوري.

وكالات