روسيا: العقوبات الأمريكية الجديدة ضد سورية ضربة موجعة لشعبها

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على سورية يهدف إلى إسقاط السلطات الشرعية للبلاد وتوجيه ضربة موجعة لشعبها.



ووفق ما نقلت قناة “روسيا اليوم” قال نيبينزيا، في كلمة ألقاها الثلاثاء 16/6/2020خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، تعليقاً على تطبيق الولايات المتحدة اعتباراً من الأربعاء، “قانون قيصر”: “يتباهى المسؤولون الأمريكيون، حسبما سمعناه اليوم، بأن عقوباتهم بالذات أسفرت عن تدهور الأحوال الاقتصادية الاجتماعية للشعب السوري بمثل هذه الدرجة”.



وأكد نيبينزيا: “يجري عملياً الاعتراف بأن العقوبات، التي يزعم أنها تفرض لاستهداف القيادة السورية فقط، تضرب الناس العاديين”.



وشدد المندوب الروسي على أن “الغرض من هذه الإجراءات يكمن في الإطاحة بالسلطات الشرعية في سورية”.



كما أشار نيبينزيا إلى أن الاتحاد الأوروبي مدد من جانبه أواخر مايو عقوباته أحادية الجانب ضد سورية، مبيناً: “قلنا مرار إن هذه الإجراءات تشوه الاقتصاد السوري بل يعرقل تقديم المساعدات الإنسانية للناس”.



ودعت إيران وروسيا إلى رفع العقوبات الاقتصادية القسرية المفروضة على سورية واتخاذ التدابير اللازمة للتخفيف من معاناة الشعب السوري جراء تلك الإجراءات.



وكانت 10 دول بينها روسيا والصين وإيران وسورية قد أرسلت رسالة رسمية إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان طالبت فيها بالعمل الفوري على رفع العقوبات الأحادية التي تفرضها الولايات المتحدة على الدولة.