روسيا.. اعتقال شبكة لتهريب الأسلحة من الاتحاد الأوروبي

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اليوم عن اعتقال شبكة لتهريب الأسلحة من دول الاتحاد الأوروبي إلى الأراضي الروسية.

ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن الجهاز قوله في بيان إن “عناصر وضباط الجهاز نفذوا بالتعاون مع وزارة الداخلية والحرس الوطني عملية مشتركة لاعتراض قناة تهريب للأسلحة من دول الاتحاد الأوروبي إلى الأراضي الروسية حيث أحبط نشاط جماعة إجرامية تنشط في موسكو وسان بطرسبورغ وياروسلافل”.

ولفت إلى أن السلطات الروسية ضبطت لدى المجموعة 380 مسدسا وبندقية روسية وأجنبية الصنع إضافة إلى مدفع هاون من عيار /45/ ميليمترا وقاذفة قنابل يدوية من طراز /آ جي إس17/ وجهاز ناسف و15 قنبلة يدوية وأكثر من 4500 ذخيرة من عيارات مختلفة وأجهزة كتم الصوت وعدد كبير من قطع الغيار الأساسية وملحقاتها للأسلحة النارية.

وأوضح البيان أن الشبكة كانت تدير كذلك ورشتين سريتين لتطوير وصيانة الأسلحة النارية وإعداد الذخائر اللازمة لها مضيفا ان جميع عناصر الشبكة المذكورة صاروا في قبضة الأمن ويدلون بإفاداتهم حسب الأصول.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي أوليغ سيرومولوتوف كشف في أيار الماضي أن جهاز الاستخبارات الروسي اعتقل عناصر إرهابية كانت تخطط لتنفيذ هجمات باستخدام المتفجرات على مسيرة “فوج الخالدين” ضمن الفعاليات الاحتفالية بعيد النصر في العاصمة موسكو يوم التاسع من أيار الماضي.