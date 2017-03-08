روسيا أعلنت عن نظام للتهدئة في الغوطة الشرقية والجيش يضيق الخناق على «النصرة» في القابون

بينما أعلنت روسيا عن فرض نظام للتهدئة في غوطة دمشق الشرقية لغاية العشرين من الشهر الجاري، ضيق الجيش العربي السوري الخناق على «جبهة النصرة» في حي القابون شرق العاصمة بسيطرته الكاملة على البساتين الفاصلة بين برزة البلد والحي.

وأفاد مصدر عسكري بحسب صفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بأن «الجيش السوري تمكن من فرض سيطرته الكاملة على البساتين الفاصلة بين برزة والقابون وبالتالي إحكام الطوق وتضييق الخناق على الإرهابيين داخل القابون»، مؤكداً أن «عشرات الإرهابيين قتلوا بينهم قياديون وجرح آخرون».

وينتشر في حي القابون مقاتلون من «النصرة» المدرجة على اللائحة الدولية للتنظيمات الإرهابية. وكذلك مقاتلون من ميليشيات مسلحة متحالفة معها.

وقال المصدر العسكري: إن «80% من مقرات الإرهابيين داخل القابون تم تدميرها بصواريخ «فيل» و«جولان 250» فضلاً عن الضربات الجوية المتلاحقة وكان آخرها تدمير مقرين للإرهابيين في حرستا ومربضي هاون ومقتل قناص لهم».

وأثناء تمشيط المزارع اكتشف الجيش مستودعاً للذخيرة ومدافع هاون وقذائف صاروخية ومشفى ميداني ومستودع أدوية وغرفة عمليات إضافة إلى أنفاق تصل القابون بحرستا، وفق الصفحات التي نقلت عن مصادر محلية بأن بعض أهالي حي برزة خرجوا بتظاهرة ضد الفصائل الإرهابية مطالبينهم بالخروج من الحي وتم رفع العلم العربي السوري في أحياء برزة والقابون لمدة ساعتين.

وذكرت المصادر أن خلافاً قد حصل بين أحد الفصائل الإرهابية المقاتلة في حي القابون مع ما يسمى «جيش الإسلام».

في الأثناء أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن فرض نظام للتهدئة في منطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق، يبدأ من السادس من الشهر الجاري ولغاية العشرين منه.

وأكدت الوزارة في بيان نقله الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم»، «أن الاتفاق لم يتم خرقه لحد الآن، وأنه دخل حيز التنفيذ منذ الإثنين 6 آذار».

من جهته، أكد مركز المصالحة الروسي في حميميم، وفي وقت سابق، رصده عدة انتهاكات لنظام وقف إطلاق النار، وخاصة قيام المجموعات المسلحة باستهداف المعارضة المعتدلة.

وأشار الموقع إلى نظام «التهدئة» في سورية يفرض على كافة الأطراف المسلحة وقف الأعمال العسكرية، وكذلك يمنع استخدام السلاح بأنواعه من قبل كافة الفصائل السورية.

من جهته أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض»، أن نشطاء رصدوا هدوءاً في غوطة دمشق الشرقية، مشيراً إلى أن هذا الهدوء يأتي بالتزامن مع الإعلان الروسي عن هدنة ووقف إطلاق نار هناك.

المصدر: الوطن