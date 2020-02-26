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روحاني يعلن عدم فرض حجر صحي على أي مدينة إيرانية

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إنه لم يتم فرض أي حجر صحي على أي مدينة إيرانية، مطالبا الشعب الإيراني بعدم الاستماع للشائعات.


وأضاف روحاني في تصريحات نقلتها وكالة "إرنا":


على البيت الأبيض أن يهتم بآلاف الضحايا الأمريكيين الذين لقوا حتفهم بعد إصابتهم بفايروس الإنفلونزا في الولايات المتحدة.


وتابع الرئيس الإيراني:"في أمريكا خلال هذا العام توفي 16 ألف شخص إثر الإصابة بالإنفولانزا، لكن المسؤولين الأمريكيين يركزون فقط على إيران ويتحدثون عن كورونا مع الشعب الإيراني".


وفي السياق ذاته أكد وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي أن فرض الحجر الصحي على المدن أمر غير علمي، وطالب المواطنين بالالتزام بتعليمات وزارة الصحة فيما يخص مكافحة فيروس كورونا.


وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن ارتفاع عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا إلى 15 شخصا والمصابين إلى 95 في مختلف أنحاء البلاد.


وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا على الصعيد العالمي 78 ألفا و866 شخصا، توفي منهم ألفان و592 شخصا، فيما شفي حتى الآن 25 ألفا و128 شخصا، وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية.