روحاني يدعو أوروبا لإدانة العقوبات الأميركية

سجلت إيران 64 حالة وفاة جديدة بفيروس «كورونا» لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 7942، أما على صعيد الإصابات، فقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور، إن بلاده سجلت 3117 إصابة بالفيروس في آخر 24 ساعة.



وذكر جهانبور أن إجمالي الإصابات في عموم البلاد بلغ 157562، مضيفاً إن 2565 مصاباً في حالة صحية «حرجة»، من بين إجمالي الإصابات.



بالتوازي، اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني الولايات المتحدة الأميركية بمخاطرتها بسلامة 83 مليون إيراني عبر منعها وصول الأدوية في ظروف انتشار فيروس «كورونا».



وجاءت تصريحات روحاني خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفنلندي ساولي نينيستو، بحسب بيان صادر عن الرئاسة الإيرانية. وطالب روحاني بلدان الاتحاد الأوروبي، ولا سيما فنلندا، بإدانة العقوبات الأميركية على إيران.



كما أعرب روحاني عن أسفه لعدم إبداء الأميركيين حسن نية بأي مرحلة، مؤكداً أن واشنطن واصلت فرض العقوبات والضغوط الاقتصادية على إيران حتى في ظروف انتشار «كورونا».



وشدد على أن تعاون إيران مع المنظمة الدولية للطاقة الذرية مستمر، مبيناً أن أنشطة طهران النووية تسير تحت رقابة مفتشي المنظمة.



على صعيد آخر، أعلنت طهران أن العالم الإيراني سيروس أصغري الذي كان مسجوناً لسنوات في الولايات المتحدة لاتهامه بسرقة أسرار تجارية، في طريق العودة إلى بلاده، بعدما برأه القضاء الأميركي.



وكتب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في صفحته على «انستغرام»: «نبأ سارّ، طائرة تقلّ الدكتور سيروس أصغري أقلعت من أميركا. أقدّم التهاني لزوجته وعائلته».



وأفرج عن أصغري (59 عاماً)، الباحث في جامعة شريف التكنولوجية في طهران، على ما يبدو خارج إطار عملية تبادل للسجناء، وهي خطوة نادرة بين البلدين المتخاصمين، واللذين لا يقيمان علاقات دبلوماسية منذ عام 1980.



وتحتجز إيران خمسة أميركيين على الأقل، فيما هناك 16 إيرانياً في السجون الأميركية.



ورغم تبرئته في تشرين الثاني 2019، بقي أصغري مسجوناً في الولايات المتحدة، لأسباب تتعلق على ما يبدو بقوانين الهجرة. وكان قد اتهم عام 2016 بسرقة أسرار تجارية خلال زيارة أكاديمية لأوهايو.