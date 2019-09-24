روحاني يجدد التأكيد على مسؤولية أطراف الاتفاق النووي بالحفاظ عليه

شدد الرئيس الإيراني حسن روحاني على مسؤولية أطراف الاتفاق النووي في الحفاظ عليه وخاصة بعد خروج إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منه.



وذكرت وكالة أنباء فارس أن روحاني انتقد خلال لقائه نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون في نيويورك البيان الصادر عن فرنسا وألمانيا وبريطانيا حول الهجوم على منشآت النظام السعودي النفطية موضحا أنه “يتضمن اتهامات لإيران لا أساس لها”.



بدوره رحب ماكرون بمبادرة روحاني للحفاظ على الأمن في المنطقة مشيرا إلى أن فرنسا تبذل جهودا للمساعدة في تنفيذ الاتفاق النووي وفتح حوار مع إيران.



ويزور الرئيس روحاني نيويورك للمشاركة في الاجتماع الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة والذي من المقرر أن يلقي كلمة فيه يوم غد يقدم خلالها مشروع “مبادرة سلام هرمز” لإرساء الأمن في منطقة الخليج ومضيق هرمز بمشاركة دولها ومن دون تدخلات أجنبية في شؤونها.



وفور وصوله إلى نيويورك قال روحاني في تصريح صحفي “إننا نأمل في ظل الظروف الراهنة الحساسة جدا التي تمر بها منطقتنا اليوم بأن نتمكن من إيصال رسالة شعوبنا أي رسالة السلام وإنهاء أي تدخل أجنبي في منطقة الخليج والشرق الأوسط إلى المجتمع العالمي” مشيرا إلى أن الشعب الإيراني قاوم وصمد على الدوام أمام العدو وهو يتعرض “لضغوط وحرب اقتصادية ظالمة ويدعو الجميع للعودة إلى تعهداتهم والالتزام بالقانون”.



ظريف: لن نتفاوض على أي اتفاق نووي جديد قبل الالتزام بالاتفاق الراهن



بدوره أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الدول الأوروبية الثلاث “فرنسا وألمانيا وبريطانيا” فشلت في تنفيذ التزاماتها تجاه الاتفاق النووي إثر خروج الولايات المتحدة منه.



وشدد ظريف في تغريدة على موقع تويتر ردا على البيان الأخير الصادر عن الدول الأوروبية الثلاث بشأن ما وصفته بضرورة التوصل إلى اتفاق جديد مع إيران على أنه “لن يكون هنالك أي اتفاق جديد قبل الالتزام بالاتفاق الراهن”.



وقال ظريف إن “السبيل لمعالجة هذا العجز هو توفر الإرادة الشاملة لإيجاد طريق مستقل وعدم التكرار الببغائي لمزاعم أميركا الفارغة والمواءمة مع برنامج العمل المشترك الشامل”.



وكانت الدول الأوروبية الثلاث طلبت من إيران في بيانها المشترك التفاوض مجددا حول برنامجها النووي وبرنامجها الصاروخي والقضايا الأمنية في المنطقة.



وفي مقابلة مع قناة سي إن إن الإخبارية الأميركية رأى ظريف أنه على الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن كان يريد الاتفاق مع طهران أن يحصل على تأييد الكونغرس لرفع الحظر عن إيران مشيرا إلى أن طهران تعرض المبادرات والمقترحات وتدعو دائما للسلام.



وبين ظريف شروط إيران للحوار مع أميركا قائلا إن “اقتراحنا لا يزال مطروحا على الطاولة فإن كان الرئيس الأميركي جاهزا فنحن مستعدون أيضا ببقاء البرنامج النووي السلمي الدائم في إيران والمراقبة المستمرة للمنشآت النووية الإيرانية بما فيها آلية التفتيش المباغتة لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفي المقابل يجب أن يحصل ترامب على تأييد الكونغرس على رفع الحظر”.



وحول إمكانية عقد لقاء بين الرئيسين الإيراني والأميركي في نيويورك قال ظريف إن ذلك “مرهون بأن يقوم ترامب بما هو ضروري”.