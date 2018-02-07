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روحاني: نرفض وجود أي قوات أجنبية على الأراضي السورية

جدد الرئيس الإيراني حسن روحاني التأكيد على موقف بلاده المبدئي برفض وجود أي قوات أجنبية على الأراضي السورية دون موافقة الحكومة السورية.

وقال روحاني خلال مؤتمر صحفي في طهران رداً على سؤال حول استمرار العدوان التركي شمال سورية إن “دخول أي جيش لأراضي بلد آخر يجب ان يكون بموافقة ذلك البلد .. وإذا كانت الحكومة والمواطنون في هذا البلد لا يسمحون بذلك فنحن لا ندعمه ولا نراه جيداً” مبيناً أن “العدوان العسكري التركي في عفرين لا يثمر عن أي شيء ويجب أن ينتهي بأقرب وقت“.

وأوضح الرئيس الإيراني أن موقف بلاده هذا ينطبق أيضاً على وجود القوات الأمريكية غير الشرعي على الأراضي السورية لافتاً إلى أن هذه القوات تمارس “تصرفات غير صحيحة” ووجودها على الأراضي السورية “أمر خاطئ”.

وأكدت سورية مراراً أن وجود أي قوات عسكرية أجنبية على أراضيها دون موافقتها الصريحة عدوان واحتلال مطالبة مجلس الأمن بوضع حد لاعتداءات النظام التركي و (التحالف الدولي) بقيادة واشنطن على سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة وسلامة أراضيها.

من جانب آخر رأى روحاني أن التعاون بين البلدان الثلاثة الضامنة لاتفاق وقف الاعمال القتالية في سورية “روسيا وإيران وتركيا” أمر مهم جداً بالنسبة للمنطقة مبيناً أنه تحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصالهما الهاتفي اليوم أنه من الضروري أن يكون هناك اجتماع بين هذه البلدان الثلاثة في المستقبل القريب.

المصدر: سانا

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