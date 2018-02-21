روحاني: الشعب الإيراني لا يفاوض على قدرات بلاده الدفاعية

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الشعب الإيراني مؤمن بالكامل بأن القدرات الدفاعية لبلاده غير قابلة للتفاوض.





وقال روحاني خلال استقباله في طهران اليوم وزيرة خارجية هولندا سيغريد كاخ إن “اتهام بعض الدول الغربية لإيران بنقل صواريخ إلى اليمن لا أساس له من الصحة ومثل هذه الاتهامات لا تسهم في حل المشكلات” موضحا أننا “نريد حوارا حول بيع الغرب الأسلحة المدمرة لبعض دول المنطقة والتي تستخدمها لقتل الشعب اليمني”.





وعبر روحاني عن استعداد بلاده للحوار مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها ومواصلة محاربة الإرهاب.





من جانبها أشارت كاخ إلى أن حاجة إيران لبرنامج تسليحي للدفاع عن نفسها حق مشروع ونعترف بهذا الحق رسميا.





وقالت كاخ إن اليمن يعيش كارثة إنسانية ويجب وقف إطلاق النار فورا والبدء بحوار وطني بين اليمنيين مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بالاتفاق النووي بين إيران والمجموعة الدولية.





وبينت كاخ أن الشركات الهولندية على استعداد للمشاركة بشكل أكثر نشاطا في تطوير خطط ومشاريع إيران في مجال التكنولوجيات الجديدة والزراعة وتوفير الطاقة لافتة إلى أن الحكومة الهولندية تشجع هذه الشركات على توسيع أنشطتها في إيران.





ومن جانب آخر أدان روحاني خلال اجتماع الحكومة الإيرانية اليوم استخدام العنف من قبل أي فئة أو مجموعة داعيا إلى دراسة أسباب إحداث الشغب التي وقعت في منطقة باسداران شمال شرق العاصمة طهران خلال الليلتين الماضيتين.





وشدد روحاني على أن استخدام العنف والإساءة إلى كوادر الشرطة الذين هم حراس الأمن والنظام في المجتمع لا يمكن احتماله بأي شكل كان مؤكدا على احترام جميع المعتقدات والأفكار والقبول بالتعددية الفكرية والثقافية.





يشار إلى أن مجموعة من المنسوبين إلى الطريقة الكنابادية وهي طريقة صوفية قاموا قبل يومين بأعمال شغب في شارع باسداران شمال العاصمة طهران وقام بعضهم بدهس عدد من رجال الشرطة والتعبئة.