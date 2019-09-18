روحاني: السعودية وأمريكا والكيان الصهيوني أشعلوا الحرب في المنطقة

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن السعودية والولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية والكيان الصهيوني هم من أشعلوا الحرب بالمنطقة ودمروا اليمن.



وقال روحاني خلال اجتماع الحكومة الإيرانية اليوم: إن اليمنيين لم يستهدفوا في “أرامكو” مدرسة أو مشفى، إنما ضربوا مركزاً صناعياً، لافتاً إلى أن الهجوم اليمني على منشآت النفط التابعة للنظام السعودي هو “مجرد تحذير”.



وتابع: “عندما يقتلون اليمنيين فلا ينبغي لأحد أن يعترض، لكن عندما يبدي الشعب اليمني ردة فعله يغضبون”، مضيفاً: “لا نريد وقوع الحرب في المنطقة، لكن في نفس الوقت علينا أن نعرف من الذي بدأ الحرب، واليمنيون لم يبدؤوها”.



وقال روحاني: “على أعداء المنطقة أن يتعظوا من التحذير اليمني ويطفئوا نيران الحرب في المنطقة، ومن الغريب ألا يدرك أعداء المنطقة مدى قدرات محور المقاومة، فأنتم ترسلون الديناميت للمنطقة ثم توجهون الاتهامات لدول أخرى فلا أحد يصدق اتهاماتكم”.



وشدد الرئيس الإيراني على أن التفاوض مع الولايات المتحدة بالتزامن مع وجود الحد الأقصى من العقوبات غير ممكن، لذلك “على الأميركيين إيقاف الضغوط إذا كانوا يرغبون في إجراء مفاوضات”.



وأكد الرئيس الإيراني أن الضغوط القصوى التي تمارسها أميركا ضد إيران وصلت إلى نهايتها.



وأعرب روحاني عن ارتياحه لعلاقات إيران المصرفية مع بعض الدول والتي تجري من دون المرور على نظام سويفت المالي وقال: “الغربيون كانوا يظنون أنه إذا تم فرض الحظر على نظام سويفت فسوف يتم تدمير العلاقات المصرفية والتسهيلات المصرفية بين الدول”، مشيراً إلى ظهور نظام بديل له “حيث يمكننا إقرار علاقاتنا المصرفية مع روسيا ودول أوراسيا ودول أخرى في المنطقة عن طريق نظام مالي بديل”.



ولفت روحاني إلى أن إيران بدأت باستخدام العملة الوطنية مع دول عديدة وهذا يساعد في التغلب على العديد من المشاكل مضيفاً: إن بوادر الحرب ضد الدولار بدأت في العالم ولو استمرت هذه العملية فإن هيمنة أميركا على الأسواق النقدية والمالية العالمية والنظام المصرفي ستضعف أو تختفي نهائياً.



إلى ذلك أكد وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي أن المزاعم والاتهامات لإيران بشأن استهداف المنشآت النفطية لدى النظام السعودي مرفوضة بشكل كامل ولن تصل لأي نتيجة.



ونفى حاتمي في تصريح اليوم أي دور لإيران في ذلك وقال: الموضوع واضح جداً وهذا الهجوم يأتي في إطار الرد على الحرب التي يشنها النظام السعودي ضد الشعب اليمني والذي قال صراحة إنه فعل ذلك.



وشدد حاتمي على أنه إذا تم الاعتداء على إيران “فإن ردنا سيكون حاسماً مثلما أسقطنا الطائرة الأميركية”.



وأعلنت القوات المسلحة اليمنية في بيان لها مؤخراً عن تنفيذها عملية هجومية واسعة بعشر طائرات مسيّرة استهدفت منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة “أرامكو” شرق السعودية رداً على جرائم “تحالف” العدوان السعودي ما أدى إلى تعطل 50 بالمئة من إنتاج الشركة.