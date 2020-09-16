روحاني: الإمارات والبحرين عليهما تحمل كافة العواقب الوخيمة.. والسبب؟

صرح الرئيس الإيراني "حسن روحاني" أن «الإمارات والبحرين تسعيان إلى منح إسرائيل قواعد في منطقة الخليج، وعليهما تحمل كافة العواقب الوخيمة».



واعتبر روحاني تطبيع البلدين علاقاتهما مع إسرائيل انتهاكاً للأمن الإقليمي والمقررات الدولية، وقال: «نستغرب كيف يمد من يدعي العروبة يده إلى من يقتل العرب الفلسطينيين كل يوم».



واتهم الرئيس الإيراني نظيره الأمريكي "دونالد ترامب" بالكذب والافتراء عند حديثه عن آلية فض النزاع والظروف الاقتصادية في إيران.



وأضاف: «أمريكا سعت إلى انهيار اقتصادي واجتماعي وأمني في إيران بعد انسحابها من الاتفاق النووي، وكانت تخطط لدخول إيران والسيطرة عليها لكنها لم تفلح، وأخفقت في تمديد حظر التسلح على طهران، وتسعى الآن إلى تفعيل آلية سناب باك، على واشنطن إدراك أن تفعيل آلية سناب باك من حق الدول الأعضاء في الاتفاق النووي فقط».



وأوضح روحاني أن «إيران لا تواجه عقوبات فقط بل تواجه حرباً اقتصادية، ويوم 20 من أيلول سيكون يوم انتصار الشعب الإيراني ويوم هزيمة مدوية للولايات المتحدة».