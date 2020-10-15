روحاني: اعتباراً من الأسبوع المقبل سنتمكن من بيع أسلحتنا لمن نشاء وشراء الأسلحة ممن نشاء

أفاد الرئيس الإيراني حسن روحاني بأنه بدءاً من الأسبوع المقبل، ستتمكن إيران من بيع سلاحها وشرائه كيفما تشاء.



ووفقاً لموقع “الميادين”، فإن روحاني قال خلال كلمة له في اجتماع مجلس الوزراء أمس الأربعاء: “عشر سنوات من الحظر التسليحي.. سينتهي الحظر الأسبوع المقبل، وهذا سيحصل بفضل المساعي التي بذلها الشعب الإيراني”.



واضاف روحاني: “اعتباراً من يوم الأحد المقبل، سيكون بإمكاننا بيع أسلحتنا لمن نشاء وشراء الأسلحة ممن نشاء”.



واعتبر روحاني أن الولايات المتحدة لم تحقق أي نجاح في سياساتها الخارجية خلال السنوات الـ 4 الماضية.



وأشار الرئيس الإيراني إلى أن “واشنطن فعلت كل ما بوسعها طيلة 4 سنوات، لكن لم تحقق نجاحاً بفضل صمود الشعب الإيراني والمساعي التي بذلها المسؤولون والدبلوماسيون الإيرانيون”، معتبراً أن رفع الحظر هو أحد منجزات الاتفاق النووي”.



ولفت موقع “الميادين”، إلى أن مجلس الأمن الدولي رفض في 15 آب الفائت، مشروع القرار الأمريكي الرامي إلى تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران، والذي يُبطل مفاعيل قرار مجلس الأمن 2231 القاضي برفع العقوبات عن إيران الصادر في عام 2015.

وأخفقت الولايات المتحدة في محاولتها لتمرير مشروع القرار بعد اعتراض روسيا والصين وامتناع بريطانيا وفرنسا وألمانيا و8 أعضاء آخرين عن التصويت.



وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قد دان في وقت سابق فشل مجلس الأمن في التوصل إلى قرار لتمديد حظر السلاح على إيران، مؤكداً مواصلة بلاده “العمل بهذا الاتجاه”.



من جهته، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، اعتبر أن “فشل مشروع القرار الأمريكي لتمديد الحظر التسليحي على بلاده هو عزلة للولايات المتحدة الآن وهي حادثة غير مسبوقة في تاريخ الأمم المتحدة”.



تجدر الإشارة أيضاً، إلى أن روسيا والصين أكدا في وقت سابق، دعمهما لإيران بما يتعلق بـ “رفع حظر الأسلحة”.



يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية، أخفقت في 15 من شهر آب الفائت، في محاولتها تمديد الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيرادات السلاح لإيران بعد اعتراض روسيا والصين على هذه الخطوة، وامتناع بريطانيا وفرنسا وألمانيا و8 أعضاء آخرين عن التصويت داخل مجلس الأمن الدولي.