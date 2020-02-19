روحاني: أتاني 5 أو 6 رسائل من الأمريكيين تطلب التفاوض

كشف الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الولايات المتحدة أرسلت إلى طهران رسائل عديدة تطلب فيها الحوار، مشيراً إلى أن إيران كسرت جزءاً من إجراءات العقوبات الأمريكية في الفترة الماضية.



وأضاف روحاني خلال اجتماع مع الحكومة اليوم الأربعاء قائلاً: “في نيويورك خاصة أتاني 5 أو 6 رسائل تطلب التفاوض”.



وأكد روحاني أن الاتفاق النووي ما زال حيّاً رغم كلّ الإجراءات الأمريكية، كما لفت الى أن أمريكا وضعت قيوداً على صلاحيات ترامب في الحرب على إيران لأن اغتيال الفريق سليماني كان خطأ، وشدّد على أن المشاركة الحاشدة في الانتخابات ستغضب الولايات المتحدة.



من جهته، قال العضو الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي كريس مورف إن هناك قيمة في إجراء حوار مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.



ورأى مورف في تغريدة عبر تويتر، أنه على الرئيس دونالد ترامب أن يدرك قيمة المفاوضات لأنّ السياسة الأمريكية الحاليّة المتمثلة في التصعيد الأعمى وغير الاستراتيجي تجعل إيران أكثر قوة ، وتجعل أمريكا أضعف وأقل أمناً.



تجدر الإشارة إلى أن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أعلنت نهايات العام الفائت، عن استئناف عملية تخصيب اليورانيوم في منشأة “فوردو” في إطار خفض إيران التزاماتها النووية، بعد خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.

“الميادين”