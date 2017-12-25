روث حيوانات هدية لترامب ووزير ماليته

أفادت بذلك قناة NBC News وذكرت أنه تم العثور على الطرد بالقرب من دار أحد الجيران في منطقة بيل إير في لوس أنجلوس، وعلى العلبة الملفوفة بالورق والشرائط لتبدو كهدية، كتب عنوان واسم منوشين، الذي خشي في البداية أن يكون الطرد مفخخاً، لذلك تم استدعاء فريق من خبراء الألغام والمتفجرات، وتبين بعد فتح العلبة أنها مملوءة بروث الخيول.