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روبوت لتقديم الأخبار في اليابان

 

من المقرر أن تنال الروبوت "إريكا"، المزودة بذكاء اصطناعي مطور، منصبا يؤهلها لقراءة الأخبار التلفزيونية في اليابان، خلال شهر إبريل المقبل.

ويمكن أن تصبح "إريكا" أقرب إلى الواقع قريبا، إضافة إلى احتمال حصولها على "روح"، وفقا للمصمم هيروشي إيشيغورو.

وأضاف إيشيغورو، مدير مختبر الروبوتات الذكية في جامعة أوساكا قائلا: "سنستبدل أحد مقدمي الأخبار بالروبوت". ويذكر أنه كان يحاول إطلاق الروبوت للعمل التلفزيوني المباشر، منذ عام 2014.

ويمكن أن تستخدم "إريكا" صوتها للتحدث إلى المسافرين في المركبات ذاتية القيادة، وفقا لـ Wall Street Journal.

وعلى الرغم من أن "إريكا" غير قادرة على تحريك ذراعيها، إلا أنها تستطيع تحديد جهة صدور الصوت ومعرفة من يوجه إليها السؤال. ويمكن للروبوت تتبع الناس في الغرفة، عبر الأشعة تحت الحمراء وتقنية التعرف على الوجوه.

وقال مهندس الروبوت، الدكتور ديلان غلاس، إنها تعلمت سرد النكات، مع العلم أنها من المشاريع العلمية الأعلى تمويلا في اليابان.

والجدير بالذكر، أنه في عام 2015، أنشأت مايكروسوفت أول روبوت تلفزيوني "Xiaoice"، حيث قدم الأخبار الصباحية في الصين. وباستخدام تقنيات التعلم العميق، قام الروبوت بتحليل بيانات الطقس أثناء البث المباشر.

المصدر: ديلي ميل

 

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