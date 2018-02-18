روان الشامي.. من مدارس أبناء الشهداء إلى برنامج “أنت الأفضل” الدولي

حملت بصوتها دفء السلام فكيف لا وهي ابنة من ضحى كرمى أن يعيش وطنها بسلام لتكون الطالبة روان الشامي برعما نما بحضن الهيئة العامة لمدارس ابناء وبنات الشهداء ولتمثل سورية بصوتها العذب بأهم البرامج العالمية من خلال مشاركتها في النسخة الثانية من برنامج المواهب الروسي الدولي “أنت الأفضل”.





البرنامج الذي أطلقت موسمه الثاني قناة NTV الروسية يشارك فيه 82 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 8 و18 عاما من 13 بلداً من روسيا ودول رابطة الدول المستقلة ودول البلطيق إضافة إلى سورية وألمانيا.





والبرنامج يمتد على مدار أربعة أشهر تبث كل يوم سبت في الساعة السابعة مساء بتوقيت دمشق حلقة منه في حين تختار لجنة التحكيم المشتركين في المراحل الأولى والنصف نهائية والنهائية على أن يتم التصويت في المرحلة الأخيرة من قبل الجمهور عبر الرسائل القصيرة للفوز باللقب.





وتتألف لجنة التحكيم من الموسيقار ايغور كروتوي والمغني سرغي لازيريف والمغنية يوليانا كاراولوفا والموسيقار فيكتور دوربيش.





و بينت المدير العام لهيئة مدارس أبناء وبنات الشهداء شهيرة فلوح أن هذا الموسم من برنامج “أنت الافضل” اشترط أن يكون الأطفال المشاركون ممن فقدوا أحد أبويهم ويتابعون دراستهم ضمن نظام المدرسة الداخلية مع امتلاكهم الصوت الجميل لتنطبق هذه الشروط على ابنتنا روان التي تمتلك صوتاً دافئاً وعذباً وتدرس في الهيئة منذ استشهاد والدها الذي كان في صفوف الجيش العربي السوري بداية الحرب الإرهابية على سورية.





ولفتت فلوح إلى أنه تم اختيار روان مع مجموعة من الطلاب والطالبات بإشراف مدرب الكورال في الهيئة عماد طرقجي ليقوم بعدها قائد الفرقة السيمفونية الوطنية السورية المايسترو ميساك باغبودريان بإجراء الامتحان الأخير ليقع الاختيار عليها للسفر إلى موسكو بمرافقة والدتها للمشاركة وتمثيل سورية في البرنامج.





وأعربت فلوح عن فخرها بأبناء وبنات الشهداء والخريجين مخاطبة روان بالقول “كوني على قدر الثقة التي أعطاكي إياها وطنك ولتكوني سفيرة سورية بصوتك الجميل”.





ونوهت فلوح بما تقوم به الهيئة من رعاية المواهب وصقلها في المجالات كافة إضافة لما يمتلكه أبناء وبنات الشهداء من شخصيات مميزة وموهوبة، مؤكدة أن أبناء الشهداء هم المستقبل بكامله وخاصة لكونهم يتمثلون قيم آبائهم في التضحية والذود عن النفس كرمى الوطن وهم أمانة بأعناقنا.





مدرب الكورال والانشطة الفنية والموسيقية والغنائية في الهيئة عماد طرقجي والمشرف على تدريب روان أشار إلى أن روان تتميز بسرعة حفظ أي لحن ولديها إحساس عال ومقدرات صوتية مهمة، لافتاً إلى أن مواظبتها على التمرين ساهمت في صقل صوتها فانتقلنا معها من غناء الكورال إلى تدريبها بشكل خاص لتمرين صوتها على غناء الموشح كما أن الايقاع لديها صحيح ويتميز صوتها بانه ناعم وهادئ ودافئ.





وبين طرقجي ما تقوم به الهيئة من صقل مواهب أبنائها وبناتها وتحديداً في المجال الموسيقي والغنائي وتدريبهم بشكل مستمر على أصول الغناء المقرون بالعلم.



