روائح الطعام جريمة في إيطاليا

أصدرت محكمة إيطالية حكما بأن السماح باندفاع الرائحة النفاذة لوعاء صوص الباستا أو السمك المقلي إلى منزل الجيران يُعد جريمة.



جاء الحكم بعد معركة طويلة بين اثنين من الجيران في مبنى سكني في بلدة مونفالكوني على ساحل البحر الأدرياتيكي، على مقربة من الحدود مع سلوفينيا، بعد شكوى مواطنين من زوجين في المبنى يطبخون أوعية من صوص الباستا والمأكولات البحرية المقلية.



انتهى الشجار في محكمة ببلدة جوريزيا حيث وجدت المحكمة الزوجين مذنبين بارتكاب سلوك معادٍ للمجتمع، ثم طعن الزوجان في الحكم أمام محكمة عليا في مدينة تريست القريبة التي أيدت الحكم.



فما كان منهما إلا الذهاب بالقضية إلى محكمة النقض في العاصمة الإيطالية روما، التي بعد عقد الكثير من المداولات أيدت حكمي المحكمتين السابقتين.



قال القضاة في روما إن طهي الزوجين المتحمس أدى إلى انبعاث الروائح والضوضاء في الشقة العلوية في الطابق الثالث المملوكة من قبل زوجين آخرين، وكانت الروائح قوية لدرجة أنها تجاوزت حدود التحمل وشكلت ما وصفته المحكمة "التحرش الشمي". ورفضت محكمة النقض الطعون السابقة للزوجين وأمرتهما بدفع غرامة 2000 يورو.

وكالات