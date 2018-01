رهف الجندي تعلّم الآلة ما (لا) يجب أن يُنسى

ترتكز الدراسة الحديثة التي أعدتها الجندي بمشاركة باحثين في فريق فايسبوك لأبحاث الذكاء الاصطناعي وفريق من جامعة لوفين تحت عنوان "التشابك العصبي لإدراك الذاكرة: تعلم ما (لا) يُنسى"Memory Aware Synapses: Learning what (not) to forget، على نظرية "هيب" التي تشرح كيف يتعلم البشر من خلال الخلايا العصبية.