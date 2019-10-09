رقم قياسي في السيطرة على كرة القدم

حطم البريطاني جون فارنورث الرقم القياسي في طول مدة السيطرة على كرة القدم.



وذكرت موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، أن فارنورث، لديه سبعة أرقام قياسية سابقة، وقالت: شهدت آخر مغامراته الرقم القياسي، حيث سافر عبر مسافة 2500 ميل إلى الصحراء الكبرى في المغرب، وحاول هناك تسجيل الرقم القياسي لأطول مسافة يسيطر فيها على كرة القدم في ساعة واحدة.



وسجل فارنورث الرقم القياسي وسط ظروف صعبة، إذ كان يحتاج للوصول إلى الحد الأدنى المطلوب وهو السير والسيطرة على الكرة لمسافة 5,55 كم، وتمكن من تحطيم الرقم القياسي بعد أن سار بالكرة مسافة 5.82 كم.



تشرين