رقائق صينية تقرأ نشاط الدماغ وتتواصل مع الأجهزة

نجحت الصين في تحقيق طفرة علمية جديدة في أبحاث تكنولوجيا "واجهة الدماغ والحاسوب (BCI)"، مع ظهور أول رقائق كمبيوتر في العالم يمكنها قراءة نشاط الدماغ.



جاء الإعلان عن تلك الطفرة خلال فعاليات المؤتمر العالمي الثالث للذكاء الاصطناعي الذي يعقد حاليا بمدينة تيانغين الصينية.



ويسمح النظام الجديد، الذي أطلق عليه BCI، بتحكم الشخص في أي جهاز إلكتروني باستخدام الموجات الدماغية، دون الحاجة إلى أي حركة أو تعليمات شفهية.



وتُعرف تقنية "واجهة الدماغ والحاسوب" أيضاً باسم "طريق المعلومات السريع للتواصل بين العقل البشري والعالم الخارجي"، وهي تقنية أساسية لجيل جديد من التفاعل بين الإنسان والذكاء الاصطناعي.



وبحسب ما ذكرته شبكة أخبار "شين لانغ" الصينية، يمكن للرقاقة التي يطلق عليها Brain Talker، تحديد معلومات الخلايا العصبية التي ترسلها موجة الدماغ، ومن ثم تقوم بفك تشفير تلك المعلومات ما يحقق التواصل بين الدماغ والآلة.



تم التطوير بشكل مشترك بين جامعة تيانغين وشركة "إلكترونيكس كوربوريشن"، التي تعد واحدة من أكبر منتجي معدات الاتصالات في الصين.