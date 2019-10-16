رفع مقاعد الدراسات العليا للجامعات الخاصة إلى 30 بالمئة

كشفت معاونة وزير التعليم العالي لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا سحر الفاهوم عن صدور قرار من مجلس التعليم العالي برفع نسبة مقاعد الماجستير والدراسات العليا لتصبح 30 بالمئة بدلاً من 5 بالمئة للجامعات الخاصة والافتراضي والتعليم المفتوح.



وأكدت الفاهوم أن ذلك يأتي ضمن إطار اهتمام الوزارة بفتح المجال لمختلف أنماط التعليم والتفاضل بين الطلاب على حساب المعدل ومقدرة الطالب، مضيفة: “علماً أن آلية القبول أصبحت بمعدل 70 بالمئة للجامعة الأم و30 بالمئة للافتراضي والخاص والمعاهد العليا وغير السوري والحكومي والمفتوح”.



وفي الغضون أعلنت الفاهوم عن مباحثات مع الجانب الإيطالي لافتتاح مركز لتعليم اللغة الإيطالية في جامعة دمشق على أن يتم توقيع اتفاق رسمي وتأطير العمل ضمن برنامج تنفيذي.



وأشارت الفاهوم إلى مناقشة الأمر مع القنصل الإيطالي للاتفاق على حيثيات الموضوع وتطبيقه في سورية مع تأمين مختلف التجهيزات اللازمة والمستلزمات ودراسة الأمر بشكل مفصل، معلنة عن رغبة جادة من الجانب الإيطالي لتعليم اللغة.



الوطن