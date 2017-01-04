رفع قضية تعويض لأهالي شهداء جبل الثردة

أخوتنا وسادتنا أهالي شهداء وجرحى ومفقودي جبل الثردة بدير الزور، الذين قضوا جراء قصف التحالف الغربي لجيشنا الأغر وباعتراف الدول المشاركة في الجريمة بخطئها، وكنا في حينه قد أعلنا عن التنسيق مع الأستاذ المحامي بسام صباغ الذي تبنى عبر شركته القانونية رفع قضية تعويض لصالحكم من الدول المعتدية أمام المحاكم الأمريكية.. نرجو ممن يرغب منكم برفع قضية إدانة وتعويض الاتصال بمكتب الأستاذ صباغ بدمشق : 0116622357

وفيما يلي ننشر أسماء الشهداء والمفقودين والجرحى بهدف التواصل مع الأهالي المتضررين والموافقة على التوكيل لعدم توفر عناوينهم لدينا . كما نعتذر عن التأخر بسبب صعوبة الحصول على الأسماء بشكل رسمي حيث حصلنا عليها بطريقة خاصة قبل أيام.

أسماء الشهداء والمفقودين:

1- أيوب خالد تركاوي ، ملازم

2- عمار ياسر مرهج، ملازم

3- عبد المجيد أحمد فوزي، مجند

4- محمود بسام الخطيب، مجند

5- أحمد صالح البرغش، مجند

6- سليمان عبد اللطيف المحمد، مجند

7- يوسف أحمد عمراني، مجند

8- فادي عمر الجسري، مجند

9- خايل ابراهيم الجاسم، مجند

10- عبد القادر علاء الدين الصالح، مجند

11- اسماعيل سالم العكلة، مجند

12- رامي محمد رياض رحمون، عقيد

13- خالد خلف العلوش، مدني

14- اسماعيل عيد العبود والدته شمسة، مقاتل

15- ربيع عبد الكريم حسناوي، رقيب1

16- خالد طالب نجار، رقيب1

17- هاني داؤود الشمالي، جندي

18- سميح نايف اسماعيل، جندي

19- عبد الله حمادة العلي، جندي

20- مجد حسين زعبوبة، جندي

21- سامر علي محمد، ملازم

22- كنان محمود عبود، رقيب

23- علي حسين الأحمد، جندي

24- محمد يحيى طوبركجي، مجند

25- عبد الملك المزعل المروان الحسن، مجند

26- مضر منذر إبراهيم، ملازم

27- عبد القادر محمود حاج عبد الله فرواتي، رقيب

28- جمعة محمد موسى، رقيب

29- أحمد محمود أورفلي، مجند

30- سليمان حسين العلي، مجند

31- محمد علي الكردي، مجند

32- مجد كيلاني، مقاتل

33- سليمان حسين العبود، مقاتل

34- هيثم أورفلي، مقاتل

35- فارس محمد الحموي بن فاتن، مقاتل

36- سامر مسكي، مقاتل

37- محمد خير أبو هايل والدته خيرية، مقاتل

38- فادي محمود سكر والدته هدى، مقاتل

39- هيثم رشدي جونية والدته مريم، مقاتل

40- جواد فيصل مكارم والدته يسرى، مقاتل

41- علي حمود حمادة الأحمد، رقيب

42- قاسم زهير مهنى، مقاتل

43- محمد مزيد داوود، مقاتل

44- محمد صبحي العبد الله، مقاتل

45- يوسف دهموش العلي، مقاتل

أسماء الجرحى والمصابين:

1- حسين خليفة، ملازم

2- محمد زرقة، مقاتل

3- محمد القصي، مقاتل

4- عبد الله خلف...

5- علي حمادة، مقاتل

6- عيسى الحريري، مجند

7- محمد بورسن، مقاتل

8- حسام المحمد، رقيب

9- نوفل حيدر، مجند

10- صلاح شعار، مجند

11- حمد كدرو، مجند

12- علي حسين، مجند

13- وسام محمد، مقاتل

14- بسام عزو، مقاتل

15- عمرو حمو، مقاتل

16- عيد مكاوي، مجند

17- عمر عودة، مجند

18- محمد النجار، مقاتل

19- عماد السقال، مجند

20- مجد نعسان، مقاتل

21- عبد الستار البري، مجند

22- أحمد عباس، مقاتل

23- عبد الملك حمامة، مجند

24- محمد العوض، مجند

25- أحمد الخالد، مجند

26- محمد نمرود، مجند

27- يوسف خليل، مجند

28- محمود سليمان، مجند

29- أيهم رجب، ملازم

30- أسعد صالح، مقاتل

31- أحمد فاعوري، مجند

32- طالب شيخي، مجند

33- فراس يوسف دحروج، مجند

34- محمد الرفاعي، مجند

35- ياسر عبد اللطيف صالحاني، مقاتل

36- عيد درويش، مقاتل

37- مشرف طراد، مقاتل

38- محمد ياسين عشور، مقاتل

39- فراس الحناش، مقاتل

كما نرجو ممن لديه معلومات أو أسماء إضافية عن شهداء و جرحى جبل الثردة تزويدنا بها مع التنويه أن مكتب الأستاذ صباغ سيقوم بما يتوجب عليه مجانا والله الموفق.

نبيل صالح