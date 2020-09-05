رفع سعر علبة سجائر الحمراء الطويلة إلى 500 ليرة

أعلن معاون مدير عام "المؤسسة العامة للتبغ" قتيبة خضور، عن رفع سعر علبة السجائر الحمراء الطويلة مع بداية الشهر الجاري من 300 إلى 500 ليرة سورية، والحمراء القصيرة أصبح سعر العلبة 400 ليرة.



وبرر خضور رفع أسعار منتجات المؤسسة بارتفاع كلف الإنتاج وزيادة سعر شراء التبغ من الفلاحين، مؤكداً عمل المؤسسة بكامل طاقتها الإنتاجية، وعدم وجود انخفاض بالكميات المنتجة، .



ولفت معاون مدير مؤسسة التبغ إلى توقف تصدير الدخان خلال الأزمة، لسد حاجة السوق المحلي بعد ازدياد الطلب عليه، مبيّناً أنها كمؤسسة اقتصادية فهي غير خاسرة.



ويبلغ الإنتاج اليومي الحالي للمؤسسة 600 طن تبغ، ما يعادل نصف إنتاجها قبل الحرب، نتيجة دمار المعامل التي كانت موجودة في حلب ودمشق وريفيهما، والاقتصار فقط على معامل اللاذقية، حسبما أضافه خضور.



وتنتج مؤسسة التبغ عدة أنواع من الدخان هي حمراء طويلة ورق، حمراء طويلة لايت، حمراء قصيرة كرتون، شام قصيرة، التنباك اللاذقاني – تنباك البزري، الشام الطويلة، إيبلا، الحمراء الطويلة الكرتون.



واتفقت مؤسسة التبغ مؤخراً مع "المؤسسة السورية للتجارة"، على بيع علب الدخان الوطني ضمن صالاتها، وتم تخصيص علبتي دخان (باكيتين) لكل شخص، بسعر 300 ليرة لكل علبة من نوع (الحمراء).



وجاءت خطوة توفير الدخان الوطني عبر منافذ السورية للتجارة، بعد ارتفاع سعر الدخان الأجنبي وازدياد الطلب على الوطني بمقدار 10 أضعاف، فاستغل بعض الباعة والأكشاك الأمر ورفعوا سعر مبيع العلبة.



وقبل أيام، اعتمدت "المؤسسة العامة للتبغ" أسعار استلام محصول التبغ من الفلاحين لموسم 2020 – 2021، وذلك بعد رفعها عن أسعار الموسم الماضي بين 25 – 66% للكيلو حسب الصنف.





إذاعة ميلودي أف أم