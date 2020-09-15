رفع سعر شراء الأقطان إلى 700 ليرة للكيلو غرام

وافقت رئاسة مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية بتحديد سعر شراء الكيلو غرام الواحد من محصول القطن المحبوب من الأخوة الفلاحين لموسم عام 2020 بمبلغ قدره 700 ليرة واصل أرض المحالج ومراكز استلام المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان.



ويأتي القرار في بناء على مقترح وزارة الزراعة وعلى دراسة تكاليف الإنتاج، وانسجاماً مع التوجه الحكومي لدعم المحاصيل الاستراتيجية وتوجيه الدعم بالشكل الأمثل والعادل، ولتحقيق الاستقرار بزراعة القطن وتشجيع الفلاحين على الزراعة من خلال إعطائهم عائد مجزي، وتحقيق التوازن بين العائدية والربحية للمعامل العائدة لوزارة الصناعة





