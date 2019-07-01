رفع سعر ربطة الخبز 10 ليرات سورية.. في الأكشاك فقط!

نفى معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب رفع سعر ربطة الخبز في المخابز العامة.



وأوضح شعيب أن الزيادة هي 10 ليرات في الأكشاك المخصصة لبيع الخبز وصالات السورية للتجارة، كبدل عن أجور النقل وبدل الخدمات كنوع من المساعدة لعمال المخابز.



يذكر أن سعر ربطة الخبز التي تضم كيلو واحد هو “50” ليرة سورية، ووصلت حصة الفرد السوري السنوية من مادة الخبز إلى حوالي 115 كيلوغراماً، بسعر يبلغ 5,750 ليرة سورية وفقاً للسعر المدعوم، أي نحو 6 آلاف ليرة.



ونظمت التموين خلال الفترة الماضية حملة لملاحقة بائعي الخبز الجوالين، وسجلت ضبوطاً بحق عدد منهم بمخالفة البيع بالجملة لمادة الخبز التمويني المدعوم.



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