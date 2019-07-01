رفع سعر ربطة الخبز 10 ليرات سورية.. في الأكشاك فقط!
وسائط دفاعاتنا الجوية تتصدى لصواريخ معادية أطلقتها طائرات حربية "إسرائيلية"
حول إشكاليات العلمانية في سورية: قضية النائب نبيل صالح
قمة رباعية روسية فرنسية ألمانية تركية لمناقشة الوضع في إدلب
تصاعد حرب التصفية ضد «قسد»..ومؤشرات على تشكيل قوات رديفة للجيش في البوكمال
عن الفساد وحجب خدمة الواتس والجنون السوري
محاكمة 10 سوريين في لبنان بجرم الإرهاب ومحاربة الجيش السوري
سورية تنفي تلقي أي دعم ملموس من الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب
الجيش يدك مواقع المسلحين المتشددين في تل ملح والجبين
تركيا تتهم الجيش السوري بقتل أحد جنودها وتبدأ قصف مواقع سورية‏
روسيا و الصين تتخليان عن استخدام الدولار
صدور الدفعة السابعة من اسماء برنامج تمكين المسرحين وصرفها خلال 10 أيام ..
قانون الأحوال الشخصية تحت القبة من جديد
شاهد كيف يمشط الجيش السوري مواقع الصينيين في جبال اللاذقية (فيديو)
الولايات المتحدة تستعد لبيع خطة للسلام في البحرين، والفلسطينيون يرفضون الشراء
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

رفع سعر ربطة الخبز 10 ليرات سورية.. في الأكشاك فقط!

نفى معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب رفع سعر ربطة الخبز في المخابز العامة.


وأوضح شعيب  أن الزيادة هي 10 ليرات في الأكشاك المخصصة لبيع الخبز وصالات السورية للتجارة، كبدل عن أجور النقل وبدل الخدمات كنوع من المساعدة لعمال المخابز.


 يذكر أن سعر ربطة الخبز التي تضم كيلو واحد هو “50” ليرة سورية، ووصلت حصة الفرد السوري السنوية من مادة الخبز إلى حوالي 115 كيلوغراماً، بسعر يبلغ 5,750 ليرة سورية وفقاً للسعر المدعوم، أي نحو 6 آلاف ليرة.


ونظمت التموين خلال الفترة الماضية حملة لملاحقة بائعي الخبز الجوالين، وسجلت ضبوطاً بحق عدد منهم بمخالفة البيع بالجملة لمادة الخبز التمويني المدعوم.

 

 


هاشتاغ سوريا